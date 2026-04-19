04:35, 19 апреля 2026

В Киеве заявили о конце режима Зеленского после одного события

Cоскин: Стрельба военкомов по людям в Киеве говорит о конце режима Зеленского
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Peter Dejong / Reuters

Происшествие со стрельбой, устроенной сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) по машине в Киеве, является признаком деградации режима Владимира Зеленского. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Просто беспредел! (...) ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима Зеленского? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают», — выразил возмущение он.

Как утверждает Соскин, украинские военкомы упиваются своей безнаказанностью и поэтому решились на преступление в столице.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что на протяжении последних шести месяцев Киев выполняет минимальный план по мобилизации, а ситуация «очень сложная».

