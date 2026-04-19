ВСУ фактически уничтожили детские сады и школы в российском городе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:37, 19 апреля 2026

Сальдо: ВСУ фактически уничтожили детские сады и школы в Алешках
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянными ударами по гражданской инфраструктуре в городе Алешки фактически уничтожили все детские сады и школы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Кроме того, враг постоянно бьет по больнице прифронтового города.

«Тем не менее, все равно жизнь [в городе] продолжается. Мы находим способы доставки туда продовольствия. Вода там есть. Мы также находим способы и возможности доставки туда горюче-смазочных материалов. Бросать людей мы не собираемся», — добавил Сальдо.

Город Алешки располагается на левом берегу Днепра, всего в нескольких километрах от Херсона.

Ранее были опубликованы кадры с последствиями атаки ВСУ на родильный дом в Новокуйбышевске Самарской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Cитуация очень сложная». Буданов раскрыл темпы мобилизации украинцев

    В Европе впечатлились шуткой премьера Словакии о России

    Венгерский политолог описал будущее сотрудничества с Россией

    Жителям Московского региона пообещали потепление

    Посол Украины призвала США изменить решение по России

    Россияне начали возвращаться к наличным деньгам

    В МИД высказались об «ущербном» приравнивании СССР к Третьему рейху

    Названа неожиданная причина поражения Орбана

    Президент Колумбии выступил с резким обвинением в адрес США

    Трамп назвал «отличного» союзника США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok