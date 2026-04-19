Сальдо: ВСУ фактически уничтожили детские сады и школы в Алешках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянными ударами по гражданской инфраструктуре в городе Алешки фактически уничтожили все детские сады и школы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Кроме того, враг постоянно бьет по больнице прифронтового города.

«Тем не менее, все равно жизнь [в городе] продолжается. Мы находим способы доставки туда продовольствия. Вода там есть. Мы также находим способы и возможности доставки туда горюче-смазочных материалов. Бросать людей мы не собираемся», — добавил Сальдо.

Город Алешки располагается на левом берегу Днепра, всего в нескольких километрах от Херсона.

