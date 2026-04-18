12:40, 18 апреля 2026Россия

Опубликованы кадры с последствиями атаки ВСУ на российский роддом

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Самарскую область. Один из них упал в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, в результате налета дронов в здании оказались выбиты стекла. Пострадавших нет. Все пациентки и дети переведены в другие медучреждения.

Федорищев также заявил, что украинские войска нанесли удары по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани.

В регионе объявлена угроза подлета БПЛА. Действует режим «Ковер».

