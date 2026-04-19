04:45, 19 апреля 2026Мир

Трамп назвал Израиль отличным союзником США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал Израиль отличным союзником Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Нравится ли людям Израиль или нет, он проявил себя как великолепный союзник США. Они смелые, отважные, верные и умные», — указал глава государства.

По его словам, Израиль, «в отличие от некоторых», знает, как побеждать. Политик также упрекнул «некоторые» страны в том, что они показали свое истинное лицо в ходе конфликта с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников по альянсу в ходе военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что «безусловно» рассматривает возможность выхода страны из альянса.

    Последние новости

    «Cитуация очень сложная». Буданов раскрыл темпы мобилизации украинцев

    В Европе впечатлились шуткой премьера Словакии о России

    Венгерский политолог описал будущее сотрудничества с Россией

    Жителям Московского региона пообещали потепление

    Посол Украины призвала США изменить решение по России

    Россияне начали возвращаться к наличным деньгам

    В МИД высказались об «ущербном» приравнивании СССР к Третьему рейху

    Названа неожиданная причина поражения Орбана

    Президент Колумбии выступил с резким обвинением в адрес США

    Трамп назвал «отличного» союзника США

    Все новости
