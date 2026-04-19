Трамп назвал «отличного» союзника США

Трамп назвал Израиль отличным союзником США

Президент США Дональд Трамп назвал Израиль отличным союзником Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Нравится ли людям Израиль или нет, он проявил себя как великолепный союзник США. Они смелые, отважные, верные и умные», — указал глава государства.

По его словам, Израиль, «в отличие от некоторых», знает, как побеждать. Политик также упрекнул «некоторые» страны в том, что они показали свое истинное лицо в ходе конфликта с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников по альянсу в ходе военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что «безусловно» рассматривает возможность выхода страны из альянса.