Раскрыта одна из целей армии России в ожесточенных боях у Богуславки

Военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС раскрыл одну из целей армии России в боях возле сел Богуславка и Новоплатоновка в Харьковской области с группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая дислоцируется на восточном берегу реки Оскол.

Марочко отметил, что Киев всеми силами пытается удержать рубежи на восточных окраинах Оскольского водохранилища.

«Сейчас идут довольно серьезные боестолкновения в районах Богуславки и Новоплатновки для того, чтобы перерезать украинскую группировку, которая в данном районе находится. В целом за восточное побережье реки Оскол довольно продолжительное время идут жаркие баталии», — добавил эксперт.

По словам Марочко, противник понимает, что взятие данных рубежей откроет для России серьезные перспективы. Поэтому украинское командование старается не допустить такого исхода.

