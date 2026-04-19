Марочко: ВСУ половинят резервы из-за наступления Армии России у Колодезного

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной проблемой из-за наступления Армии России широким фронтом на участке Ольховатка — Колодезное в Харьковской области. Как пишет ТАСС со ссылкой на эксперта Андрея Марочко, врагу приходится «половинить свои резервы».

По словам Марочко, ВСУ сейчас пытаются перебрасывать все свои резервы к Купянску.

«А действия российских войск на севере от Купянска заставляют украинское командование половинить резервы и направлять к участку Ольховатка — Колодезное», — пояснил эксперт.

