19:36, 18 апреля 2026Бывший СССР

Раскрыто самое нелюбимое солдатами ВСУ направление

Олег Давыдов

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) избегают отправки на сумское направление для проведения боевых действий. Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах, раскрывший причины того, почему оно стало настолько нелюбимым.

По словам собеседника агентства, один из бывших украинских спецназовцев решил вернуться на службу и начал подыскивать себе подразделение. Однако коллеги сразу его предостерегли, что ему не стоит рассматривать сумское направление, поскольку всем вновь прибывшим командиры прямо предлагают не ждать ротации или «обратного билета».

При этом в некоторых случаях, как уточнил источник, солдатам удается выехать в краткосрочный отпуск. Однако из него они уже предпочитают не возвращаться и дезертируют.

Ранее власти Украины назвали усиление мобилизации условием демобилизации ВСУ. По словам военного омбудсмена страны, сейчас командование не способно выстроить ротацию из-за большого числа уклонистов и дезертиров, а также коррупционных схем.

