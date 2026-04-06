Власти Украины назвали усиление мобилизации условием демобилизации ВСУ

Омбудсмен ВСУ Решетилова: Демобилизация возможна при усилении мобилизации

Демобилизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможна лишь при усилении мобилизации. Неожиданное условие для определения сроков службы в украинской армии в интервью «РБК-Украина» назвала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

«Четких сроков службы не следует ожидать без усиления мобилизации», — заявила юрист.

Она добавила, что сейчас командование ВСУ неспособно выстроить ротацию из-за большего числа уклонистов и дезертиров и коррупционных схем.

В интервью Решетилова также назвала причину наибольшего числа потерь в рядах ВСУ. По ее словам, украинские войска теряют больше всего личного состава при ротации с позиции на позицию.