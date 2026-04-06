На Украине назвали причину наибольшего числа потерь ВСУ

Наибольшее количество потерь украинская армия несет при ротации с позиции на позицию. Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает «РБК-Украина».

«Сейчас наибольшее количество потерь мы несем во время ротации с позиции на позицию», — назвала она причину. Отмечается, что часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается покидать позиции, считая, что оставаться на месте безопаснее.

Ранее стало известно, что при попытке контратаки под Красноармейском в Донецкой народной республике (ДНР) ВСУ понесли большие потери. Украинская армия потеряла как минимум два взвода личного состава.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.