12:54, 6 апреля 2026Бывший СССР

На Украине назвали причину наибольшего числа потерь ВСУ

Решетилова: Наибольшее количество потерь Украина несет во время ротации
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Наибольшее количество потерь украинская армия несет при ротации с позиции на позицию. Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает «РБК-Украина».

«Сейчас наибольшее количество потерь мы несем во время ротации с позиции на позицию», — назвала она причину. Отмечается, что часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается покидать позиции, считая, что оставаться на месте безопаснее.

Ранее стало известно, что при попытке контратаки под Красноармейском в Донецкой народной республике (ДНР) ВСУ понесли большие потери. Украинская армия потеряла как минимум два взвода личного состава.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Выручка известной спорами за патенты «Аксельфарм» обрушилась

    Все новости
