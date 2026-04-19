Президент Колумбии выступил с резким обвинением в адрес США

Президент Колумбии обвинил ультраправых в США во вмешательстве в выборы

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил ультраправые силы в США, экс-президента Колумбии Альваро Урибе и главу Эквадора Даниэля Нобоа во вмешательстве в выборы в стране. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Нобоа принимает оппозицию во главе с Урибе, с которой вступает в сговор для вмешательства в выборы. Нобоа переживает то, что случилось с [президентом США Дональдом] Трампом, они позволили нашим колумбийским ультраправым наполнить себя ложью», — сообщил он.

Петро напомнил, что бывший генпрокурор Колумбии Франсиско Барбоса в ходе поездки в Кито обвинил прогрессивного кандидата в президенты Эквадора Андреса Арауса в связях с колумбийской повстанческой Армией национального освобождения (ELN) за неделю до выборов в 2021 году. «Это была ложь, но она стоила ему победы, и за это никто не понес ответственности», — подчеркнул колумбийский лидер.

Ранее Петро заявил, что США ждет восстание в Латинской Америке, если они не смогут переосмыслить отношения с регионом. «Когда меня внесли в список Управления по контролю за иностранными активами [США], я понял, что этот инструмент борьбы с наркоторговлей стал политическим инструментом. Тебя преследуют и угрожают, что могут доставить в США, как Мадуро», — пояснил он.