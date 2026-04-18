США пригрозили восстанием в Латинской Америке

Президент Петро: США необходимо переосмыслить отношения с Латинской Америкой

США ждет восстание в Латинской Америке, если они не смогут переосмыслить отношения с регионом. Такими последствиями Вашингтону пригрозил президент Колумбии Густаво Петро, его цитирует РИА Новости.

В интервью El Pais глава государства заявил, что США использует борьбу с наркоторговлей как политический инструмент. С ее помощью Вашингтон может преследовать и угрожать неугодным лицам.

«Когда меня внесли в список Управления по контролю за иностранными активами [США], я понял, что этот инструмент борьбы с наркоторговлей стал политическим инструментом. Он используется как механизм вымогательства против тех из нас, кто выражает иные политические взгляды. Тебя преследуют и угрожают, что могут доставить в США, как Мадуро», — пояснил Петро.

3 января президент США Дональд Трамп сообщил, что главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из страны на вертолете и посадили на корабль, который следует в Нью-Йорк. Им были предъявлены обвинения в наркоторговле.

«Это система похожа на ту, что была у короля Испании несколько веков назад. И каким был латиноамериканский ответ? Восстание. Это произойдет сейчас, если правительство США не будет в состоянии переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — заявил президент Колумбии.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп пошутил, что планирует возглавить Венесуэлу после завершения конфликта с Ираном. «После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени. У меня хорошо с языками. Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — сказал американский лидер.