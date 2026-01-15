Появились данные о количестве пострадавших при взрыве гранаты в российском городе

В Сыктывкаре от взрыва гранаты пострадали семь человек

В Сыктывкаре от взрыва светошумовой гранаты пострадали семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в центре профессиональной подготовки МВД России взорвалась светошумовая граната. Семь человек пострадали, более 200 эвакуировали из здания из-за сильного задымления.

Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в центре профессиональной подготовки МВД российского региона.

