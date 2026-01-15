Реклама

Прозрачный наряд 61-летней Моники Белуччи на светском вечере вызвал ажиотаж в сети

Карина Черных
Кадр: @monicabellucciofficiel

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенном наряде посетила светский вечер в Париже и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя знаменитость выбрала для мероприятия, организованного французской газетой Le Figaro, черные брюки с высокой посадкой и пиджак. При этом под ним находилась прозрачная кофта, сквозь ткань которой просвечивал полупрозрачный бюстгальтер.

Стилисты дополнили эффектный образ звезды фильма «Битлджус Битлджус» солнцезащитными очками и золотым колье. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж с акцентом на губы, нанеся на них нюдовую помаду.

Поклонники восхитились внешним видом Беллуччи и принялись обсуждать его в комментариях под роликом. «Как всегда красива», «Шикарная женщина», «Королева вышла на красную дорожку», «Самая красивая женщина на планете», «Как она может оставаться красивой в таком возрасте?» — писали пользователи сети.

В июле прошлого года Моника Беллуччи высказалась о старении. В интервью журналу Marie Claire актриса призналась, что с удовольствием использует свое тело для разных ролей в кино.

