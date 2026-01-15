Реклама

20:55, 15 января 2026

Путешественник оценил жизнь в Гренландии без вмешательства США

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Профессиональный путешественник, который был в Гренландии, общался с местными жителями и изучал их быт, Виктор Боярский оценил жизнь на острове без вмешательства США. Своим мнение он поделился в беседе с aif.ru.

«Главный вопрос в этой ситуации в том, будут ли спрашивать мнение самих гренландцев», — указал Боярский. Он считает, что решать вопрос о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам нельзя без согласия жителей острова.

Путешественник добавил, что был на острове, и, по его мнению, местным там «и сейчас неплохо живется».

В среду, 15 января в Белом доме прошла встреча глав МИД Дании и Гренландии с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт хотели убедить Вашингтон отказаться от притязаний американской стороны на остров. Однако позицию США по этому вопросу изменить не удалось.

Министр независимости и иностранных дел Гренландии расплакалась после переговоров.

