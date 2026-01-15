«Давление стало еще сильнее». Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи с администрацией Трампа

Глава МИД Гренландии расплакалась в прямом эфире после встречи в Белом доме

Министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась после встречи с представителями администрации США в Белом доме. Политик дала волю эмоциям в прямом эфире на радио KNR.

Моцфельдт рассказала, что во время переговоров поделилась чувствами, которые испытывают жители Гренландии из-за растущего давления со стороны США. Также дипломат заверила, что ее ведомство работает «изо всех сил, чтобы мы в Гренландии могли жить безопасно». Политик уточнила, что Дания и Гренландия координировали подготовку к встрече в Белом доме.

Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало еще сильнее Вивиан Моцфельдт министр независимости и иностранных дел Гренландии

Датский премьер-министр Метте Фредериксен также назвала переговоры глав МИД Дании и Гренландии в Белом доме непростой встречей. Она подчеркнула, что создание рабочей группы не меняет факта существования фундаментального разногласия, поскольку амбиции Вашингтона по «захвату» острова остаются неизменными.

Встреча глав МИД Дании и Гренландии с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме прошла в среду, 15 января. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт хотели убедить Вашингтон отказаться от притязаний американской стороны на остров. Однако позицию США по этому вопросу изменить не удалось.

Вивиан Моцфельдт прибывает на встречу в Капитолий Фото: J. Scott Applewhite / AP

Датский министр закурил после встречи в Белом доме

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен после переговоров был замечен с сигаретой. Как стало известно, датский дипломат по окончании встречи быстрым шагом направился к автомобилю делегации, после чего достал сигарету и закурил.

Расмуссен даже предложил Вивиан Мотцфельдт сигарету сразу после встречи TV2 телеканал

Позже датский министр сделал ряд заявлений. В частности, он заявил, что переговоры представителей Дании и США выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. «У нас по-прежнему сохраняются принципиальные разногласия. Нам не удалось изменить позицию США», — указал он. При этом Расмуссен назвал «откровенным и конструктивным» состоявшийся разговор.

Также глава МИД Дании назвал неприемлемым потенциальное нарушение США территориальной целостности Королевства и права населения Гренландии на самоопределение.

Идеи, которые представляли бы собой неуважение территориальной целостности Королевства Дания и права гренландцев на самоопределение, конечно, совершенно неприемлемы Ларс Лекке Расмуссен министр иностранных дел Дании

Вивиан Моцфельдт и Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с сенаторами США Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Первые военные уже прибыли на остров

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заверил, что военное присутствие Дании в Гренландии будет увеличено. При этом он счел маловероятным военный захват острова американскими военными, отметив, что возможность интервенции со стороны США остается «весьма гипотетической».

Представитель Министерства обороны Дании Тобиас Роед Йенсен, в свою очередь, сообщил, что датские военные откроют огонь в случае атаки на Гренландию. По его словам, для этого солдатам не обязательно дожидаться указаний от политического и военного руководства страны.

Датские войсковые соединения обязаны защищать территорию Дании, в том числе принимая немедленные оборонительные меры при необходимости, если она подвергается вооруженному нападению Тобиас Роед Йенсен представитель Министерства обороны Дании

Другие страны Европы также заявили о готовности отправить своих солдат в Гренландию. Первые европейские военные уже прибыли на остров. Среди них солдаты из Дании и Франции. Также, по данным Bild, в Гренландию направляются солдаты из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.

«Это произошло очень быстро: всего через семь часов после безрезультатного завершения саммита в Вашингтоне ночью в Гренландии высадились первые подразделения спецназа и разведки из Европы», — сообщает издание.

Как уточняет агентство Bloomberg, группу европейских стран, которые направят своих военнослужащих в Гренландию в рамках миссии по защите острова, возглавит Германия. По данным агентства, первая группа немецких военных прибудет на остров в рамках «разведывательной миссии» уже в четверг, 15 января. Их задачей будет «изучение рамочных условий для возможного военного содействия Дании в обеспечении безопасности в регионе, в частности, в обеспечении наблюдения за морским пространством».