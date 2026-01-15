Министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась после встречи с представителями администрации США в Белом доме. Политик дала волю эмоциям в прямом эфире на радио KNR.
Моцфельдт рассказала, что во время переговоров поделилась чувствами, которые испытывают жители Гренландии из-за растущего давления со стороны США. Также дипломат заверила, что ее ведомство работает «изо всех сил, чтобы мы в Гренландии могли жить безопасно». Политик уточнила, что Дания и Гренландия координировали подготовку к встрече в Белом доме.
Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало еще сильнее
Датский премьер-министр Метте Фредериксен также назвала переговоры глав МИД Дании и Гренландии в Белом доме непростой встречей. Она подчеркнула, что создание рабочей группы не меняет факта существования фундаментального разногласия, поскольку амбиции Вашингтона по «захвату» острова остаются неизменными.
Встреча глав МИД Дании и Гренландии с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме прошла в среду, 15 января. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт хотели убедить Вашингтон отказаться от притязаний американской стороны на остров. Однако позицию США по этому вопросу изменить не удалось.
Датский министр закурил после встречи в Белом доме
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен после переговоров был замечен с сигаретой. Как стало известно, датский дипломат по окончании встречи быстрым шагом направился к автомобилю делегации, после чего достал сигарету и закурил.
Расмуссен даже предложил Вивиан Мотцфельдт сигарету сразу после встречи
Позже датский министр сделал ряд заявлений. В частности, он заявил, что переговоры представителей Дании и США выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. «У нас по-прежнему сохраняются принципиальные разногласия. Нам не удалось изменить позицию США», — указал он. При этом Расмуссен назвал «откровенным и конструктивным» состоявшийся разговор.
Также глава МИД Дании назвал неприемлемым потенциальное нарушение США территориальной целостности Королевства и права населения Гренландии на самоопределение.
Идеи, которые представляли бы собой неуважение территориальной целостности Королевства Дания и права гренландцев на самоопределение, конечно, совершенно неприемлемы
Первые военные уже прибыли на остров
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заверил, что военное присутствие Дании в Гренландии будет увеличено. При этом он счел маловероятным военный захват острова американскими военными, отметив, что возможность интервенции со стороны США остается «весьма гипотетической».
Представитель Министерства обороны Дании Тобиас Роед Йенсен, в свою очередь, сообщил, что датские военные откроют огонь в случае атаки на Гренландию. По его словам, для этого солдатам не обязательно дожидаться указаний от политического и военного руководства страны.
Датские войсковые соединения обязаны защищать территорию Дании, в том числе принимая немедленные оборонительные меры при необходимости, если она подвергается вооруженному нападению
Другие страны Европы также заявили о готовности отправить своих солдат в Гренландию. Первые европейские военные уже прибыли на остров. Среди них солдаты из Дании и Франции. Также, по данным Bild, в Гренландию направляются солдаты из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.
«Это произошло очень быстро: всего через семь часов после безрезультатного завершения саммита в Вашингтоне ночью в Гренландии высадились первые подразделения спецназа и разведки из Европы», — сообщает издание.
Как уточняет агентство Bloomberg, группу европейских стран, которые направят своих военнослужащих в Гренландию в рамках миссии по защите острова, возглавит Германия. По данным агентства, первая группа немецких военных прибудет на остров в рамках «разведывательной миссии» уже в четверг, 15 января. Их задачей будет «изучение рамочных условий для возможного военного содействия Дании в обеспечении безопасности в регионе, в частности, в обеспечении наблюдения за морским пространством».