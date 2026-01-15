Реклама

Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию

Виктория Кондратьева
Фото: Marko Djurica / Reuters

Датские военные должны открыть огонь в случае атаки войск США на Гренландию. Об этом заявил представитель Министерства обороны Дании Тобиас Роед Йенсен, передает The Intercept.

«Датские войсковые соединения обязаны защищать территорию Дании, в том числе принимая немедленные оборонительные меры при необходимости, если она подвергается вооруженному нападению», — подчеркнул представитель Минобороны.

По словам Йенсена, королевский указ от 1952 года позволяет военным защищать страну в случае нападения, не ожидая указаний от политического и военного руководства.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что военное присутствие в Гренландии будет увеличено.

