Премьер Дании описала переговоры с США двумя словами

Премьер Дании Фредериксен назвала переговоры с США непростой встречей

Датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала переговоры глав МИД Дании и Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио непростой встречей. Об этом сообщает телеканал TV2.

Она подчеркнула, что создание рабочей группы США, Дании и Гренландии не меняет того факта, что существует фундаментальное разногласие, поскольку амбиции Вашингтона по «захвату» острова остаются неизменными.

По словам главы датского правительства, продолжается работа по предотвращению реализации захвата острова американцами, а в пятницу правительство проинформирует членов парламента о ситуации.

Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что переговоры представителей Дании и США выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. Он подчеркнул, что в ходе прошедшей встречи в Белом доме, посвященной судьбе острова, состоялся «откровенный и конструктивный» разговор, однако стороны не смогли прийти к соглашению.