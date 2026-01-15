Реклама

12:45, 15 января 2026Силовые структуры

Раскрыта коррупционная схема в налоговой российского региона

В Новосибирской области ФСБ задержала сотрудников налоговой службы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ раскрыли коррупционную схему в налоговой инспекции в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, руководящий работник Межрайонной инспекции ФНС России №20 по Новосибирской области ежемесячно получал в качестве взятки по 100 тысяч рублей через свою подчиненную. Деньги выплачивались за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, в ЕГРЮЛ не вносились сведения о компаниях, а также фальсифицировались материалы мероприятий налогового контроля.

Возбуждены уголовные дела по статьям о получении должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере и посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты задержаны и взяты под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось о задержании директора калининградского нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины.

