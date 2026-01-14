Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:07, 14 января 2026Силовые структуры

Стало известно о задержании директора нацпарка «Куршская коса»

ТАСС: Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Калина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина в Калининградской области был задержан представителями правоохранительных органов в среду, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другие подробности пока не уточняются.

До этого Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок по делу обвиняемого во взятках первого заместителя главы московского метро Дмитрия Дощатова. Он приобрел земельный участок в 2020 году, а затем построил на нем дом. Недвижимость была оформлена на его дочь-студентку. При этом следствию удалось доказать, что в указанный период у родственницы обвиняемого не было денег, чтобы самостоятельно купить жилье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Россиянка рассказала о гибели дочери в роддоме Новокузнецка

    Бастрыкин сообщил об аресте имущества бывшего замглавы московского метро

    Дания не смогла убедить США отказаться от Гренландии

    ЦСКА отреагировал на смерть 31-летнего воспитанника клуба

    Российский сенатор заявил о затягивании Киевом конфликта на Украине

    В России объяснили заявления о двух миллионах уклонистов на Украине

    Россиян предупредили о росте русофобских настроений в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok