12:32, 15 января 2026

Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

CNN счел целью США в Венесуэле перекрытие потоков нефти соперникам
Виктория Кондратьева
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Краткосрочная цель администрации президента США Дональда Трампа в Венесуэле заключается в том, чтобы перекрыть потоки нефти геополитическим соперникам, включая Россию, Китай, Иран и Кубу. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

«Хотя Трамп публично заявил, что США намерены "захватить" нефть в [Венесуэле], несколько источников сообщили CNN, что истинная цель заключается в пресечении потока контрабандной нефти к противникам США, таким как Россия, Китай, Иран и Куба», — говорится в публикации.

По данным телеканала, в краткосрочной перспективе американская администрация планирует обеспечить, чтобы нефть, которая в настоящее время хранится в Венесуэле, оставалась в Венесуэле.

Ранее Трамп заявил, что провел отличный и долгий телефонный разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. «Она замечательный человек», — отметил американский лидер.

