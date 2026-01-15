Россия оказалась главным поставщиком товаров в постсоветскую страну

Россия стала лидером по поставкам товаров в Казахстан в январе-ноябре 2025 года

По итогам 11 месяцев 2025 года России оказалась крупнейшим поставщиком товаров в Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Бюро национальной статистики постсоветской республики.

За отчетный период Россия обеспечила чуть менее трети (29,6 процента) всех поставок иностранных товаров в Казахстан. На втором месте по этому показателю оказался Китай с долей в 29,1 процента, а тройку лидеров замкнула Германия (4,8 процента). В пятерку ключевых экспортеров товаров в республику также вошли Южная Корея (3,6 процента) и Соединенные Штаты (3,4 процента), а Франция с результатом в 2,4 процента расположилась на шестой строчке рейтинга.

При этом в разгар осени конкуренция между Россией и Китаем за статус главного поставщика товаров обострилась. Азиатской стране удалось сравняться с РФ по доле в структуре казахстанского импорта. Доля обоих государств в октябре оказалась одинаковой и составила 29,3 процента.

В 2025 году власти России и Казахстана подписали декларацию о повышении сотрудничества до уровня стратегического партнерства. В обозримой перспективе это должно придать дополнительный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей.