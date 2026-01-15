Реклама

01:01, 15 января 2026Забота о себе

Парам подсказали способы разнообразить секс на отдыхе

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Cookie_studio / Freepik

Жара, легкая одежда и чувство свободы на отдыхе естественным образом повышают либидо, заявила сексолог Алессандра Араужо. В беседе с изданием Metropoles она подсказала парам способы разнообразить секс во время путешествия.

Араужо посоветовала партнерам создать напряжение прямо на людях, но не переходить к самому сексу. Так, можно обмениваться нежными прикосновениями в общественных местах, под полотенцем на пляже, под столиком в ресторане или в очереди в баре. Одновременно с этим нужно поддерживать непринужденную беседу, поскольку именно контраст между нормальностью и тайной интимностью очень возбуждает, пояснила специалистка.

Чтобы поддерживать сексуальное желание на пике, партнерам стоит использовать шепот, пристальные взгляды или зашифрованные текстовые сообщения, чтобы описать, что произойдет, когда они останутся наедине. Также Араужо посоветовала найти на пляже или в парке уединенное место, в котором есть риск оказаться замеченными. Там можно страстно прикасаться друг к другу и целоваться.

«Наносите друг другу солнцезащитный крем или масла для тела, используя провокационные прикосновения. В такси по дороге в отель один из партнеров может завязать другому глаза и подробно описать, что они будут делать, когда доберутся до номера. Концентрация на воображении усиливает желание», — дополнила сексолог. Еще один пикантный прием от эксперта: в машине или пустом лифте отеля снять с партнера предмет нижнего белья и положить его в карман.

Ранее сексолог Софи Роос перечислила причины снижения либидо зимой. По ее словам, сексуальное желание может пропасть из-за короткого светового дня.

