Специалист Минздрава заявил о непригодности флюорографии для защиты от рака легкого

Эксперт Минздрава Яблонский: Флюорография непригодна для защиты от рака легкого

Флюорография, которую в России врачи в медицинских учреждениях используют как метод диагностики онкологических заболеваний, непригодна для выявления рака легкого на ранней стадии. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии, профессор, заслуженный врач Петр Яблонский.

Была надежда, что массовая флюорография и диспансеризация помогут. Однако эта надежда не оправдалась. Доказательные исследования показывают, что флюорография не подходит для ранней диагностики рака легкого и абсолютно непригодна в качестве скринингового метода Петр Яблонский главный торакальный хирург Минздрава России

Флюорография не способствует снижению смертности от рака легкого, так как выявляет патологию слишком поздно, указал Яблонский. Хоть это не означает, что больные раком на поздних стадиях неизлечимы, шансы на длительную выживаемость у больных с начальными стадиями выше, отметил профессор. «Поэтому мы ратуем за низкодозную КТ, которая помогает выявлять самые начальные формы опухоли, радикальное лечение которой — хирургическая операция — чаще всего дает надежду на выздоровление», — заявил он.

Яблонский добавил, что эффективность скрининга с помощью низкодозной компьютерной томографии доказана. Кроме того, этот метод исследования является безопасным, даже если проходить его каждый год, уточнил врач.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что российская вакцина против рака показала безопасность и высокую эффективность. По ее словам, препарат готов к применению. Доклинические исследования выявили, что разработка способна влиять на уменьшение размеров и значительное замедление роста опухоли.