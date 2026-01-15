Реклама

Россия
09:10, 15 января 2026Россия

Стало известно о смерти отца Тесака

Shot: Отец Тесака Сергей Марцинкевич умер от острой сердечной недостаточности
Майя Назарова

Фото: Andreyev Vladimir / URA.RU / TASS

Отец Максима Марцинкевича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), более известного как националист Тесак, Сергей Марцинкевич умер от острой сердечной недостаточности. Ему было 62 года. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, мужчина проживал в квартире на Рублевском шоссе в Москве. Родственник Тесака скончался во сне.

Сам Марцинкевич умер в 2020 году в СИЗО в Челябинске. В конце 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Тесака к десяти годам лишения свободы. Подсудимый проходил одним из обвиняемых по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Позже с него были сняты обвинения в возбуждении ненависти и вражды, а общий срок наказания снижен до девяти лет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области трех последователей Тесака задержали за расправу над 25-летним мужчиной.

