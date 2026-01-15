Трамп установил новую пошлину

Трамп установил 25-% пошлину на импорт некоторых полупроводников

Президент США Дональд Трамп установил пошлину на импорт некоторых полупроводников и оборудования для их производства. Подписанный указ размещен на сайте Белого дома.

Глава государства объяснил тариф в 25 процентов соображениями национальной безопасности. Он затронет часть товаров — кроме полупроводников, поставляемых из-за рубежа для развития американского производства чипов, использования в дата-центрах, исследований и разработок, стартапов и гражданских промышленных приложений.

«Производственные мощности США по выпуску полупроводников слишком малы, чтобы удовлетворить прогнозируемые потребности национальной обороны и растущие потребности коммерческой отрасли. США потребляют примерно четверть всех полупроводников в мире, но полностью производят лишь около 10 процентов необходимых им чипов, что делает их сильно зависимыми от зарубежных цепочек поставок», — отмечают в Белом доме.

В начале года Трамп решил аннулировать сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo. По его словам, приобретение HieFo активов компании Emcore по производству компьютерных чипов угрожает национальной безопасности США. В указе американского лидера подчеркивается, что HieFo якобы контролируется гражданином Китая.

