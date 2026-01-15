Трампа обвинили в настраивании союзников против США

Сенатор Уорнер задался вопросом, сколько еще союзников Трамп настроит против США

Сенатор-демократ от штата Вирджиния и заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер задался вопросом, сколько еще союзников президент США Дональд Трамп настроит против страны. В этом американского лидера конгрессмен обвинил на странице в соцсети X.

«Всего за год Трамп настолько подорвал репутацию CША, что Германия и Великобритания говорят об отправке войск в Гренландию. Сколько еще союзников мы обратим против себя?» — написал он.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон объявил, что Франция направила военных в Гренландию для участия в учениях. Французский президент Эммануэль Макрон также сообщил, что Париж присоединится к другим европейским странам для проведения совместных учений в Гренландии.