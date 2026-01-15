Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:01, 15 января 2026Мир

Франция отправила военных в Гренландию

Мандон: Франция направила военных в Гренландию для участия в учениях
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Франция направила военных в Гренландию для участия в учениях. Об этом объявил глава Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон на странице в соцсети X.

«Французские военнослужащие направляются в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией совместно с нашими партнерами», — сообщил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж присоединится к другим европейским странам для проведения совместных учений в Гренландии на этой неделе на фоне угроз президента США Дональда Трампа по присоединению острова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Стало известно содержание предсмертного сообщения экс-замминистра Скляра бывшей коллеге

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Армия России кратчайшим путем продвинулась к Запорожью

    Женщина голыми руками поймала 22 свиньи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok