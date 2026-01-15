Реклама

В Германии встревожились из-за российского «корабля-зомби»

Tagesschau: Германия отказалась пускать в свои воды российский «корабль-зомби»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tobias Schlie / Reuters

Германия отказалась пускать в свои воды нефтяной танкер Tavian, считающийся частью российского «теневого флота». Об этом сообщает Tagesschau.

Инцидент произошел 10 января. Танкер находился в Северном море и следовал в направлении Балтийского моря, когда к нему приблизился вертолет немецкой федеральной полиции. Судну запретили входить в территориальные воды ФРГ, после чего танкер изменил курс.

Отмечается, что судно следовало под ложным флагом, а его идентификационный номер был подделан. Немецкие власти называют такие танкеры «кораблями-зомби», указано в материале.

Ранее издание The Times сообщило, что власти Великобритании нашли юридические основания для возможного захвата и задержания танкеров, связанных с так называемым теневым флотом России.

