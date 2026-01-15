Реклама

В Кремле прокомментировали слова Трампа о Зеленском

Песков согласился со словами Трампа о том, что Зеленский тормозит урегулирование
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами американского лидера Дональда Трампа о том, что глава Украины Владимир Зеленский тормозит урегулирование конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь можно согласиться. Это действительно так», — прокомментировал заявление главы Белого дома официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин сохраняет открытость по урегулированию, а позиция Москвы хорошо известна и Вашингтону, и Киеву.

Ранее Трамп заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако Украина с этим медлит. По его словам, российский лидер готов заключить сделку и завершить конфликт, а Зеленский — нет.

