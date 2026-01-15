В МВД отреагировали на взрыв в центре подготовки в Сыктывкаре

МВД по Коми проводит проверку после возгорания в центре подготовки в Сыктывкаре

МВД по Республике Коми проводит служебную проверку после возгорания на крыше центра профессиональной подготовки в Сыктывкаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Пожар начался в учебном заведении 15 января во время проведения занятий с личным составом. Возгорание крыши локализовано. За медицинской помощью обратились несколько человек.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

От взрыва, по предварительным данным, светошумовой гранаты пострадали девять человек, трое из них в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, а также различные травмы и ожоги. Из здания было эвакуировано около 200 человек.

