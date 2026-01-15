Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:04, 15 января 2026Силовые структуры

В МВД отреагировали на взрыв в центре подготовки в Сыктывкаре

МВД по Коми проводит проверку после возгорания в центре подготовки в Сыктывкаре
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

МВД по Республике Коми проводит служебную проверку после возгорания на крыше центра профессиональной подготовки в Сыктывкаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Пожар начался в учебном заведении 15 января во время проведения занятий с личным составом. Возгорание крыши локализовано. За медицинской помощью обратились несколько человек.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

От взрыва, по предварительным данным, светошумовой гранаты пострадали девять человек, трое из них в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, а также различные травмы и ожоги. Из здания было эвакуировано около 200 человек.

Ранее место взрыва в центре МВД в Сыктывкаре попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Названа особенность «начиненного до отказа» дрона «Куб-3»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok