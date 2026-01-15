В России отреагировали на нежелание США обсуждать продление ДСНВ

Депутат Новиков: Продление ДСНВ не приоритетно для США

США на данный момент интересуют не долгосрочные договоренности, подобные договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а решение крупных задач страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Так он объяснил нежелание Вашингтона обсуждать продление ДСНВ.

«Судя по тем словам по вопросам международной безопасности, которые время от времени звучат в Вашингтоне, следует, что нынешнюю администрацию интересуют не столько фундаментальные долгосрочные договоренности, сколько решение крупных политических задач. И эти задачи плохо соотносятся с вопросами международной безопасности — как воровство главы другого государства или присоединение Гренландии вопреки сложившимся правилам», — сказал Новиков.

По мнению депутата, вопрос продления ДСНВ или любые другие международные договоренности не являются приоритетом для США. Тем не менее, по его словам, Россия может напомнить о своих инициативах на встречах на высшем уровне.

«Когда такие встречи готовятся, определяется их формат, проводится и ревизия нерешенных вопросов. Так что есть и будет что напомнить о наших предложениях по ДСНВ», — объяснил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала ответа от США на инициативу российского лидера Владимира Путина о продлении ДСНВ, но ждет его. По словам представителя Кремля, ядерный потенциал всего Запада, включая Великобританию и Францию, должен учитываться при разработке более выгодного документа об ограничении стратегических наступательных вооружений.