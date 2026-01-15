В Кремле высказались об ответе США на инициативу Путина о СНВ

Песков: РФ не получала ответа США на инициативу Путина о СНВ, но ждет его

Россия не получала ответа США на инициативу российского лидера Владимира Путина о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), но ждет его. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы не получали ответа. Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой», — сказал он.

По словам представителя Кремля, ядерный потенциал всего Запада, включая Великобританию и Францию, должен учитываться при разработке более выгодного документа об ограничении стратегических наступательных вооружений. При этом он отметил, что Россия с уважением относится к позиции КНР, которая не видит необходимости включения Пекина в договор.

Ранее президент США Дональд Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока американо-российского Договора о стратегических наступательных вооружениях. Он подчеркнул, что после истечение срока действия соглашения США намерены заключить более выгодный договор, включающий Китай.