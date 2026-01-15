Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 15 января 2026Мир

В Кремле высказались об ответе США на инициативу Путина о СНВ

Песков: РФ не получала ответа США на инициативу Путина о СНВ, но ждет его
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия не получала ответа США на инициативу российского лидера Владимира Путина о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), но ждет его. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы не получали ответа. Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой», — сказал он.

По словам представителя Кремля, ядерный потенциал всего Запада, включая Великобританию и Францию, должен учитываться при разработке более выгодного документа об ограничении стратегических наступательных вооружений. При этом он отметил, что Россия с уважением относится к позиции КНР, которая не видит необходимости включения Пекина в договор.

Ранее президент США Дональд Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока американо-российского Договора о стратегических наступательных вооружениях. Он подчеркнул, что после истечение срока действия соглашения США намерены заключить более выгодный договор, включающий Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    На Украине рассказали о «торпедах» для Тимошенко из партии Зеленского

    Жителям российского региона пообещали 50-градусные морозы

    Российский военный предрек ужесточение ударов по Украине

    Власти Сербии рассказали о будущем NIS

    Песков анонсировал важное выступление Путина

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok