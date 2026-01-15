Реклама

Экономика
14:10, 15 января 2026Экономика

Жителям российского региона пообещали 50-градусные морозы

В Красноярском крае ожидаются 50-градусные морозы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Настоящие крещенские морозы придут в Красноярский край, сообщает в Telegram-канале главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Морозы жителям региона посоветовали ждать с пятницы, 16 января, до вторника следующей недели, 20 января. В центре и на юге края температура воздуха местами опустится до минус 45-50 градусов Цельсия. Это на 14-23 градусов ниже климатической нормы.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал в Москве в предстоящие выходные, 17 и 18 января, солнечные и морозные дни. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до минус 15-17 градусов, а в ночь на воскресенье, 18 января, ударят морозы до минус 23 градусов. Днем ожидается от минус 8 до минус 13 градусов.

