Экономика
13:33, 15 января 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ильин: Выходные в Москве будут солнечными и морозными
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Предстоящие выходные, 17 и 18 января, в Москве будут солнечными и морозными. О погоде в субботу и воскресенье рассказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, его слова передает RT.

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до минус 15-17 градусов, а в ночь на воскресенье, 18 января, ударят морозы до минус 23 градусов. Днем при этом столбики термометров покажут от минус 8 до минус 13 градусов. Осадков в Москве ждать не стоит, отметил Ильин.

«Солнце будет наблюдаться на небе. Ветер слабый, переменных направлений», — подчеркнул метеоролог.

Однако атмосферное давление будет достаточно высоким — в субботу оно достигнет 770 миллиметров ртутного столба, а потом начнет снижаться. На Крещение в столице немного потеплеет. Температура воздуха будет варьироваться от минус 11 до минус 16 градусов ночью, а днем — от минус 4 до минус 9 градусов. На этом фоне возможен небольшой снег, заключил синоптик.

Ранее Ильин спрогнозировал, что после Крещения Москву охватят 30-градусные морозы. Такая погода сохранится в регионе до конца месяца.

