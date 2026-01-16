Реклама

Доктор Мясников назвал четыре способа снизить давление без таблеток

Врач Мясников заявил, что медитация и отказ от соли помогут снизить давление
Мария Большакова
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» четыре способа, которые помогут снизить артериальное давление без таблеток. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Самое главное, что позволяет снизить давление, — это отказ от соли. Это серьезная вещь», — заявил Мясников. Он объяснил, что этот способ дает такой же эффект, что и препараты для снижения давления.

Кроме того, по словам доктора, показатель давления можно уменьшить с помощью умеренных физических нагрузок, в частности йоги. Также, отметил Мясников, в этом помогает и медитация.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» назвали продукт, снижающий давление. Таковым они сочли мясо поросенка.

