Интернет и СМИ
16:05, 15 января 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали продукт для снижения давления

Кардиолог Гандельман заявил, что мясо поросенка снижает давление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам продукт, который можно употреблять для того, чтобы снизить артериальное давление. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи уточнили, что речь идет о мясе поросенка. Гандельман рассказал, что в нем содержится витамин B3. «Выяснилось, что достаточное употребление витамина B3 приводит к снижению артериального давления», — объяснил кардиолог.

При этом Малышева заявила, что в свинине, то есть в мясе взрослого животного, этого вещества содержится в пять раз меньше, чем в мясе поросенка.

Ранее Малышева и Гандельман рассказали о завтраке, снижающем давление. По их словам, таким свойством обладает йогурт с добавлением кукурузных отрубей и семян чиа.

