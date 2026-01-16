Реклама

Экономика
11:35, 16 января 2026Экономика

Китай остановил покупки электроэнергии в России

«Ъ»: Китай с 1 января остановил закупку электроэнергии в РФ из-за высоких цен
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Stringer / Getty Images

С 1 января Китай полностью остановил закупки электроэнергии в России, решив не выбирать даже минимальные контрактные объемы, то есть около 12 мегаватт. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает «Коммерсантъ».

По их оценке, в этом году экспорт вряд ли возобновится, поскольку внутренние цены в Китае опустились ниже того уровня, что предлагает российская сторона. Таким образом, у потребителей нет повода для продолжения сотрудничества.

Контракт, заключенный оператором импорта-экспорта «Интер РАО» в 2012 году с китайской Государственной электросетевой корпорацией, действует до 2037 года. Предполагалось, что за 25 лет Россия поставит 100 миллиардов киловатт-часов, то есть в среднем по 4 миллиарда в год.

Формула для определения стоимости электроэнергии для китайской стороны не раскрывается, но, скорее всего, она привязана к одноставочной цене, складывающейся на Дальнем Востоке, а также учитывает расходы на транспортировку до границы. Либерализация энергетического рынка в регионе привела к существенному росту тарифа с начала года. По итогам месяца стоимость электроэнергии может на 42 процента превысить показатель января прошлого года.

В «Интер РАО» считают, что контракт с Китаем продолжает действовать, однако рост электропотребления на Дальнем Востоке ограничивает возможности для экспорта. В Минэнерго указали, что поставки могут возобновить в случае поступления соответствующего запроса от китайской стороны при взаимовыгодных условиях.

Сергей Роженко из Kept напомнил, что объемы поставок электроэнергии из России и без того были небольшими для Китая, поэтому с точки зрения баланса проблем для ее замещения возникнуть не должно. Интерес КНР заключался в первую очередь в низкой стоимости, а если такой фактор не действует, то смысла в закупках нет.

Ранее сообщалось, что в 2025 году потребление электроэнергии в Единой энергетической системе (ЕЭС) России снизилось на 1,1 процента к уровню предыдущего года. Выработка электроэнергии в ЕЭС сократилась на 1,2 процента. Такая динамика наблюдается впервые за пять лет.

