«Ведомости»: Потребление электроэнергии в России упало на 1,1 % впервые за 5 лет

По итогам 2025 года потребление электроэнергии в Единой энергетической системе (ЕЭС) России снизилось на 1,1 процента к уровню предыдущего года. Об этом со ссылкой на данные «Системного оператора ЕЭС» (СО ЕЭС; диспетчер энергосистемы) сообщают «Ведомости».

Выработка электроэнергии в ЕЭС сократилась на 1,2 процента. Такая динамика наблюдается впервые за пять лет. В последний раз потребление снижалось в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Еще в сентябре председатель правления СО ЕЭС Федор Опадчий предполагал, что до снижения энергопотребления дело не дойдет.

Без учета влияния дополнительного дня в високосном 2024 году падение потребления составило 0,8 процента, а выработки — 0,9 процента. Данные по потреблению в технологически изолированных энергосистемах — это Камчатка и Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Норильско-Таймырская энергосистема — не приводятся. Однако на них приходится около 1 процента выработки и потребления в России, так что на общую ситуацию их показатели влияют слабо.

Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Булгаков считает, что снижение потребление вызвано как погодными факторами, так и замедлением экономики.

Профессор бизнес-школ РАНХиГС и МГУ Дмитрий Стапран указал, что на погоду в общей тенденции приходится до 70 процентов общего спада, а еще одной важной причиной стало ограничение майнинга криптовалют в отдельных российских регионах. По его мнению, в 2026 году энергопотребление вернется к росту, чему поспособствуют запросы центров обработки данных и потребности промышленности.

Ранее сообщалось, что поставки электроэнергии из России в Китай в январе-ноябре снизились на 63,5 процента в годовом выражении, чему способствовал спрос на электроэнергию на Дальнем Востоке. До этого гендиректор диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев предупредил, что через пять лет Крым и юго-запад Кубани столкнутся с дефицитом электроэнергии.