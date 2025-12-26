Югу России пообещали критические проблемы с электроэнергией

Дефицит электроэнергии в Крыму и на Кубани к 2031 году достигнет двух гигаватт

В перспективе ближайших пяти лет Крым и юго-западный район Краснодарского края столкнутся с дефицитом электроэнергии в два гигаватта. Об этом заявил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев, передает «Коммерсантъ».

По его словам, в том числе проблемы затронут и Сочинский район, хотя перед Олимпиадой 2014 года там возвели много энергетических объектов. Главной причиной трудностей станет невозможность полноценного обслуживания и капитального ремонта зарубежных установок, потому что санкции закрыли доступ к сервису и запасным частям.

Энергетики уверены, что к 2031 году ситуация в регионе станет критической, поэтому необходимо строительство замещающей генерации российского производства. Однако процесс тормозят сложности с разработкой и выпуском отечественных турбин большой мощности.

В октябре прошлого года на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае впервые в России была установлена отечественная серийная турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации. Спустя год станция получила вторую турбину.

Попытки создания собственной турбины большой мощности в России предпринимались еще в СССР, но тогда успехов достигнуть не удалось. В 2013 году «ОДК-Сатурн» подписало инвестиционное соглашение по созданию турбины ГТД-110М, которая должна была стать развитием разработки украинского «Машпроекта» середины 1990-х годов.

Предполагалось, что работы завершатся в 2017-м, потом реализацию проекта перенесли на год. В 2018 году во время испытаний произошла авария, и турбина полностью разрушилась.

В сентябре прошлого года глава Минэнерго России Цивилев предупреждал, что резервы в энергетике, остававшиеся после распада СССР, исчерпаны и сейчас отрасль испытывает недостаток финансирования, необходимого для обновления мощностей. В октябре этого года он говорил, что дефицит электроэнергии в различных регионах России достиг 25 гигаватт.