Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:44, 26 декабря 2025Экономика

Югу России пообещали критические проблемы с электроэнергией

Дефицит электроэнергии в Крыму и на Кубани к 2031 году достигнет двух гигаватт
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Evening_tao / Freepik

В перспективе ближайших пяти лет Крым и юго-западный район Краснодарского края столкнутся с дефицитом электроэнергии в два гигаватта. Об этом заявил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев, передает «Коммерсантъ».

По его словам, в том числе проблемы затронут и Сочинский район, хотя перед Олимпиадой 2014 года там возвели много энергетических объектов. Главной причиной трудностей станет невозможность полноценного обслуживания и капитального ремонта зарубежных установок, потому что санкции закрыли доступ к сервису и запасным частям.

Энергетики уверены, что к 2031 году ситуация в регионе станет критической, поэтому необходимо строительство замещающей генерации российского производства. Однако процесс тормозят сложности с разработкой и выпуском отечественных турбин большой мощности.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили с 1 декабря 2025 года: новые правила расчета
Утилизационный сбор на автомобили с 1 декабря 2025 года:новые правила расчета
11 ноября 2025
В России введут сбор на ноутбуки и телефоны. Уже в 2026 году техника резко подорожает. На сколько?
В России введут сбор на ноутбуки и телефоны.Уже в 2026 году техника резко подорожает. На сколько?
21 ноября 2025

В октябре прошлого года на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае впервые в России была установлена отечественная серийная турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации. Спустя год станция получила вторую турбину.

Попытки создания собственной турбины большой мощности в России предпринимались еще в СССР, но тогда успехов достигнуть не удалось. В 2013 году «ОДК-Сатурн» подписало инвестиционное соглашение по созданию турбины ГТД-110М, которая должна была стать развитием разработки украинского «Машпроекта» середины 1990-х годов.

Предполагалось, что работы завершатся в 2017-м, потом реализацию проекта перенесли на год. В 2018 году во время испытаний произошла авария, и турбина полностью разрушилась.

В сентябре прошлого года глава Минэнерго России Цивилев предупреждал, что резервы в энергетике, остававшиеся после распада СССР, исчерпаны и сейчас отрасль испытывает недостаток финансирования, необходимого для обновления мощностей. В октябре этого года он говорил, что дефицит электроэнергии в различных регионах России достиг 25 гигаватт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Москвичам пообещали 33-сантиметровые сугробы

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Долина начала вывозить вещи из квартиры

    Поставки электроэнергии из России в Китай рухнули

    Бывший премьер Малайзии проиграл суд и получил 15 лет тюрьмы

    Российский фондовый рынок вырос из-за оптимизма

    Louis Vuitton захотел выпустить сумки в виде пакетов от попкорна за 109 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok