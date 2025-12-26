Реклама

Экономика
17:15, 26 декабря 2025Экономика

Поставки электроэнергии из России в Китай рухнули

«Ъ»: Экспорт электроэнергии из России в Китай снизился в январе-ноябре на 63,5%
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: David Gray / Reuters

Поставки электроэнергии из России в Китай в январе-ноябре снизились на 63,5 процента (год к году), достигнув 298,5 миллиона киловатт-часов (кВт/ч). Об этом со ссылкой на данные таможенной статистики республики сообщил «Коммерсантъ».

Снижению показателей способствовало падение мощностей на Дальнем Востоке. Спрос на электроэнергию в регионе в этом году продолжал расти, поэтому заданный в 2024 году тренд на снижение экспортных поставок в Китай сохранился.

При этом выросли объемы поставок электроэнергии из России в Казахстан. В январе-октября РФ экспортировала туда 3,7 миллиарда киловатт-часов (кВт/ч) — на 10 процентов больше, чем годом ранее.

Казахстан же, согласно данным СКМ.ПРО, в январе-сентябре экспортировал в Россию 1,6 миллиарда (кВт/ч) энергии. Поставки электричества в РФ республика осуществляла в основном ночью, когда ее электростанции вырабатывали больше энергии, чем того требовал внутренний спрос.

Ранее гендиректор диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев предупредил, что с дефицитом электроэнергии в ближайшие пять лет столкнутся Крым и юго-запад Краснодарского края. Нехватка электричества составит порядка двух гигаватт, считает он. Решению проблемы могло бы способствовать строительство замещающей генерации отечественного производства, но этот процесс тормозится разработкой и выпуском российских турбин большой мощности.

