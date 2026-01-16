Фигура телеведущей в крошечном бикини на фото папарацци вызвала споры в сети

Популярная британская телеведущая Вик Хоуп вызвала споры в сети из-за фигуры в откровенном купальнике на фото папарацци. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

36-летнюю знаменитость и ее супруга, шотландского певца Кельвина Харриса, вновь запечатлели во время отдыха в Барбадосе. На этот раз Хоуп надела бикини с цветочным принтом, которое состояло из бюстгальтера-бандо и плавок со средней посадкой. На размещенных кадрах видно, что ее сняли, когда она загорала на пляже, лежа на животе.

Читатели портала обратили внимание на ягодицы телезвезды и принялись обсуждать их в комментариях под материалом. «Она оставила ягодицы дома?», «Это шокирует. Ей надо бы сделать несколько приседаний», «Где ее ягодицы?», «У него великолепное лицо и красивое тело. Все остальное — грязные сплетни», «Она прекрасна, потому что естественно красива», «Довольно обычная женская фигура», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что папарацци сняли американскую телеведущую, певицу, модель и писательницу Луэнн де Лессепс в откровенном виде во время интимного момента с возлюбленным.