60-летнюю телеведущую в крошечном бикини сняли во время интимного момента с возлюбленным

Телеведущую Луэнн де Лессепс в бикини сняли во время поцелуев с возлюбленным

Папарацци сняли американскую телеведущую, певицу, модель и писательницу Луэнн де Лессепс в откровенном виде во время интимного момента с возлюбленным. Соответствующие снимки публикует Page Six.

60-летнюю телезвезду и ее избранника Майкла Римершмид запечатлели на пляжном отдыхе в Канкуне, Мексика. Так, Лессепс попала в объективы фотокамер в желтом бикини, которое состояло из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Римершмид, в свою очередь, предстал в синих шортах, оформленных с низкой посадкой.

На размещенных кадрах видно, что возлюбленные купались в море, а также обнимались и страстно целовались.

Ранее сообщалось, что популярная британская телеведущая Вик Хоуп в откровенном виде также попала в объектив папарацци. Тогда знаменитость сфотографировали во время отдыха с супругом, шотландским певцом Кельвином Харрисом, на пляже в Барбадосе.