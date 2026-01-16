Реклама

20:34, 16 января 2026

Грызун напугал гостей элитного отеля Великобритании и попал на видео

Daily Mail: Мышь напугала гостей ресторана в пятизвездочном отеле Ritz в Лондоне
Елизавета Гринберг (редактор)

Мышь напугала гостей ресторана в элитном пятизвездочном отеле Ritz в Лондоне, Великобритания, и попала на видео. Кадры публикует местная газета Daily Mail.

Инцидент произошел 11 января в филиале Ritz в районе Мейфэр. Перед тем как грызун выполз в обеденный зал, в заведении подавали чай. По словам одного из очевидцев, напуганные посетители, заметив мышь, стали нервно поднимать ноги.

На опубликованных кадрах мышь бегает между пустыми столами, накрытыми скатертями. Сообщается, что грызуна ловили три часа.

Ранее туристы расправились с мышью в номере отеля ради бесплатного проживания. Однако сотрудник гостиницы заподозрил их в мошенничестве.

