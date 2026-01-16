Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 16 января 2026Россия

Колбасой с антипаразитарными таблетками кормили постояльцев российского дома престарелых

Колбасой с антипаразитарными таблетками кормили в калужском доме престарелых
Майя Назарова

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Колбасой с антипаразитарными таблетками для животных кормили пенсионеров-постояльцев в доме престарелых в Калуге. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям российского издания, опасный препарат обнаружили в продукции «МПК «Атяшевский».

Докторская колбаса с лекарством для животных поставлялась в дом-интернат, расположенный в Калуге на улице Маяковского. В ходе расследования эксперты выявили нарушения технического регламента и объявили компании предостережение. Поставщика обязали усилить контроль и снять с реализации зараженную партию.

Найденный препарат способен вызывать дисбактериоз и аллергические реакции у человека. Как утверждает Shot, опасная колбаса еще продается в «Ленте».

Ранее сообщалось, что в доме престарелых в Удмуртии четыре пенсионерки отравились парами хлора.

В медучреждение они поступили в тяжелом состоянии. Трех россиянок спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых переговорах Трампа по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Россиянин получил срок за помощь иностранным гражданам

    Москвичей предупредили о продлении сезона гриппа

    Сенаторы озаботились ценами на заправках

    Китай остановил покупку электроэнергии в России

    Мировой экономике предсказали проблемы из-за искусственного интеллекта

    Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

    Врач оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok