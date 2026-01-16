Колбасой с антипаразитарными таблетками кормили постояльцев российского дома престарелых

Колбасой с антипаразитарными таблетками кормили в калужском доме престарелых

Колбасой с антипаразитарными таблетками для животных кормили пенсионеров-постояльцев в доме престарелых в Калуге. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям российского издания, опасный препарат обнаружили в продукции «МПК «Атяшевский».

Докторская колбаса с лекарством для животных поставлялась в дом-интернат, расположенный в Калуге на улице Маяковского. В ходе расследования эксперты выявили нарушения технического регламента и объявили компании предостережение. Поставщика обязали усилить контроль и снять с реализации зараженную партию.

Найденный препарат способен вызывать дисбактериоз и аллергические реакции у человека. Как утверждает Shot, опасная колбаса еще продается в «Ленте».

Ранее сообщалось, что в доме престарелых в Удмуртии четыре пенсионерки отравились парами хлора.

В медучреждение они поступили в тяжелом состоянии. Трех россиянок спасти не удалось.