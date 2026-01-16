Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:53, 16 января 2026Экономика

Международные резервы России заметно выросли

ЦБ: Международные резервы России выросли на 2,76 процента в декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам декабря 2025 года международные резервы России увеличились на 2,76 процента в месячном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы. Ими могут распоряжаться по своему усмотрению как ЦБ, так и правительство. В их структуру входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарное золото.

К началу января их объем достиг отметки примерно в 754,85 миллиарда долларов. Для сравнения, 1 декабря международные резервы России оценивались в районе 734,6 миллиарда. Таким образом, за последний месяц прошлого года они выросли на 20,265 миллиарда долларов.

За отчетный период валютные резервы России сократились на 1,05 процента и составили 428,3 миллиарда долларов. Спад удалось компенсировать за счет наращивания стоимости монетарного золота. Последний показатель в декабре вырос на 5,09 процента и достиг 326,5 миллиарда долларов. Это произошло на фоне стремительного роста биржевых котировок золота. Портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева отмечала, что в условиях глобальной экономической неопределенности драгметалл стал для российского ЦБ инструментом суверенной финансовой защиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    В Казахстане арестовали пытавшуюся продать свою почку россиянку и передумали

    Оценено подорожание новостроек в Москве

    Стали известны последствия для оскорбивших русских на уроке учителя

    Пума растерзала человека впервые за 26 лет

    Песков потребовал назвать виновных в подрывах «Северных потоков»

    Подсчитана наценка на воду на заправках

    Россиян призвали воздержаться от поездок в страну бывшего СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok