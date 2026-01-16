Международные резервы России заметно выросли

ЦБ: Международные резервы России выросли на 2,76 процента в декабре

По итогам декабря 2025 года международные резервы России увеличились на 2,76 процента в месячном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы. Ими могут распоряжаться по своему усмотрению как ЦБ, так и правительство. В их структуру входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарное золото.

К началу января их объем достиг отметки примерно в 754,85 миллиарда долларов. Для сравнения, 1 декабря международные резервы России оценивались в районе 734,6 миллиарда. Таким образом, за последний месяц прошлого года они выросли на 20,265 миллиарда долларов.

За отчетный период валютные резервы России сократились на 1,05 процента и составили 428,3 миллиарда долларов. Спад удалось компенсировать за счет наращивания стоимости монетарного золота. Последний показатель в декабре вырос на 5,09 процента и достиг 326,5 миллиарда долларов. Это произошло на фоне стремительного роста биржевых котировок золота. Портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева отмечала, что в условиях глобальной экономической неопределенности драгметалл стал для российского ЦБ инструментом суверенной финансовой защиты.