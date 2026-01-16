Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

Татуировщик Гарретт Фриде из США примерил связанные женой Кэти Фриде нелепые шапки и восхитил пользователей сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах мужчина предстал в связанных крючком балаклавах в виде различных животных, в том числе медведей, свиней, овец и рыб. При этом он старался изобразить свойственное им поведение или скопировать издаваемые ими звуки, чем смешил избранницу.

Ролик набрал 717 тысяч просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Так выглядят здоровые отношения», «Он очарователен», «Ты вышла замуж за правильного человека», «Награда за лучшего мужа достается этому мужчине», «У вашего мужа есть брат?» — написали юзеры.

В августе 2023 года пользователь сети Брэд Уилсон с никнеймом @bradwilson2002 заказал брюки на китайском маркетплейсе Temu и рассмешил родственников при примерке.