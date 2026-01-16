Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:42, 16 января 2026Ценности

Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @lilaccowboy

Татуировщик Гарретт Фриде из США примерил связанные женой Кэти Фриде нелепые шапки и восхитил пользователей сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах мужчина предстал в связанных крючком балаклавах в виде различных животных, в том числе медведей, свиней, овец и рыб. При этом он старался изобразить свойственное им поведение или скопировать издаваемые ими звуки, чем смешил избранницу.

Ролик набрал 717 тысяч просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Так выглядят здоровые отношения», «Он очарователен», «Ты вышла замуж за правильного человека», «Награда за лучшего мужа достается этому мужчине», «У вашего мужа есть брат?» — написали юзеры.

В августе 2023 года пользователь сети Брэд Уилсон с никнеймом @bradwilson2002 заказал брюки на китайском маркетплейсе Temu и рассмешил родственников при примерке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

    В намерениях Трампа послать войска в Иран усомнились

    Россиянам посоветовали включить вентилятор в мороз

    Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

    На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

    Грызун напугал гостей элитного отеля Великобритании и попал на видео

    Поставщик дронов для Киева представил «Руту 2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok