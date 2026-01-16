Мужчина узнал от жены страшную тайну и прослыл подлецом

Пользователь Reddit с ником SignClean1494 узнал от своей супруги жуткую тайну ее лучшей подруги. Мужчина уточнил, что позднее раскрыл этот секрет супругу подруги, из-за чего участники истории сочли его подлецом.

«Подруга призналась моей жене, что влюбилась в своего 21-летнего пасынка, добавив, что они планируют съехать из дома, пока ее муж — отец парня — работает в нескольких сотнях километров в режиме две недели через две», — написал автор.

Поскольку семьи многие годы были дружны друг с другом, автор первым делом позвонил обманутому мужу и рассказал ему эту историю. Тот был вынужден бросить работу и спешно вернуться домой, чтобы выяснить отношения с женой и сыном. Самого автора теперь все считают подлецом, поскольку он «сунул нос не в свои дела».

«Подруга жены злится из-за того, что я на нее донес; ее муж — из-за того, что потерял деньги, ведь, по его мнению, я мог бы подождать его возвращения в город; сын — из-за того, что "я разрушил его отношения с отцом". Моя жена рассказала мне правду только потому, что ей было противно и тревожно от всего этого. Я что, подонок?» — задался вопросом автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала другим посетителям портала о том, как благодаря 79-летней незнакомке узнала страшную тайну собственного супруга, с которым она долгое время прожила в браке. Выяснилось, что 30-летний мужчина оказался сексуальным преступником.