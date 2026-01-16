Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 16 января 2026Интернет и СМИ

Мужчина узнал от жены страшную тайну и прослыл подлецом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: WK Lai / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником SignClean1494 узнал от своей супруги жуткую тайну ее лучшей подруги. Мужчина уточнил, что позднее раскрыл этот секрет супругу подруги, из-за чего участники истории сочли его подлецом.

«Подруга призналась моей жене, что влюбилась в своего 21-летнего пасынка, добавив, что они планируют съехать из дома, пока ее муж — отец парня — работает в нескольких сотнях километров в режиме две недели через две», — написал автор.

Поскольку семьи многие годы были дружны друг с другом, автор первым делом позвонил обманутому мужу и рассказал ему эту историю. Тот был вынужден бросить работу и спешно вернуться домой, чтобы выяснить отношения с женой и сыном. Самого автора теперь все считают подлецом, поскольку он «сунул нос не в свои дела».

«Подруга жены злится из-за того, что я на нее донес; ее муж — из-за того, что потерял деньги, ведь, по его мнению, я мог бы подождать его возвращения в город; сын — из-за того, что "я разрушил его отношения с отцом". Моя жена рассказала мне правду только потому, что ей было противно и тревожно от всего этого. Я что, подонок?» — задался вопросом автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала другим посетителям портала о том, как благодаря 79-летней незнакомке узнала страшную тайну собственного супруга, с которым она долгое время прожила в браке. Выяснилось, что 30-летний мужчина оказался сексуальным преступником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа отправит «полчища» военных в Гренландию для защиты от Трампа. Но пока удалось набрать около 30 человек

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Дмитриев назвал следующую цель Трампа после Гренландии

    Американский политик извинился за шутку об Исландии

    Россиянам дали полезный совет при пропуске платежа за ЖКУ

    Реальную роль аятоллы Хаменеи в Иране оценили

    Россиян предупредили об опасности застоявшейся в квартире елки

    Подросток выдал себя за женщину и убедил знакомого опустить пенис в масло с перцем чили

    Биолог рассказала о влиянии молока на умственные способности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok