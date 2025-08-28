Интернет и СМИ
Женщина узнала страшную тайну мужа благодаря 79-летней незнакомке

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_brokenwife рассказала другим посетителям портала о том, что узнала страшную тайну собственного супруга, с которым она долгое время прожила в браке. Выяснилось, что 30-летний мужчина оказался сексуальным преступником.

«Его арестовали после того, как он признался, что следил за 79-летней женщиной до ее дома и пытался домогаться ее. Теперь ему предъявлены серьезные обвинения. Я в полном шоке», — написала автор.

Она добавила, что беды ничто не предвещало. Мужчина был для нее лучшим другом и спутником жизни, у них также есть общие дети. Однако теперь она задумалась о том, что ей, возможно, предстоит растить их в одиночестве.

Другие пользователи в комментариях усомнились, что это первый подобный проступок мужчины, поскольку «нельзя просто взять и в один прекрасный момент решиться преследовать и попытаться приласкать старушку». Многие посоветовали девушке обратиться к психотерапевту, но куда большее количество комментаторов порекомендовали ей начать заниматься разводом.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как жестоко отомстила 78-летней бабушке за «мерзкие хлюпающие звуки». По ее словам, пожилая родственница переехала в дом, где жили остальные члены ее семьи, и не только поселилась в комнате с рассказчицей, но и спит с ней в одной кровати.

