Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:10, 16 января 2026Из жизни

На территории атомной станции нашли останки представителя королевского рода

На месте строительства АЭС в Британии нашли останки членов княжеского рода
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Geography Photos / Universal Images Group / Getty Images

Археологи, работающие на месте строительства будущей британской АЭС Sizewell C в графстве Саффолк, нашли захоронение, датируемое ранним средневековьем. Об этом сообщает Popular Mechanics.

При подготовке к строительству на территории атомной станции дороги ученые обнаружили 11 погребальных курганов, в одном из которых сохранились останки двух высокопоставленных персон VII века, похороненных с оружием и полностью экипированной лошадью.

Также были найдены песчаные силуэты, запечатлевшие детали тел. Они сохранились благодаря особым почвенным условиям. Эксперты полагают, что похороненные могли принадлежать представителям королевского или княжеского рода.

«Открытия подобного масштаба имеют национальное значение, поскольку углубляют наше понимание власти, верований и идентичности в раннесредневековой Англии», — заявил руководитель проекта Лен Миддлтон. Ранее в этом же районе нашли хорошо сохранившуюся гончарную печь, дубовую лестницу железного века и клад из 300 серебряных монет XI века.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016

Раскопки на площади более двух тысяч квадратных километров позволили археологам найти следы человеческой деятельности за разные периоды последних 36 тысяч лет — от неандертальцев до тренировочных лагерей Второй мировой войны. Совет графства Саффолк подчеркнул, что значимость этих находок нельзя недооценивать.

Ранее сообщалось, что в Чехии археологи обнаружили кельтские монеты и украшения возрастом 2,5 тысячи лет. Среди найденных артефактов — сотни миниатюрных монет из золота и серебра, а также фрагменты драгоценных металлов и украшения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США подали в суд на Россию за царские долги. Сотни миллиардов долларов хотят забрать из замороженных активов

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

    В российском городе стали массово прыгать из окон из-за непогоды

    Жители Подмосковья устроили заезд по льду на электробайке и диване

    Россиянка Андреева победила соотечественницу и вышла в финал турнира WTA

    Расходы на выдворение мигрантов из России резко выросли

    Не торопящихся убрать новогоднюю елку после праздников россиян предупредили об опасности

    На территории атомной станции нашли останки представителя королевского рода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok