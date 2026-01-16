Названы самые модные цвета 2026 года по версии Pinterest

Цвет васаби стал самым модным в 2026 году по версии платформы Pinterest

Платформа Pinterest, которая предлагает пользователям находить, сохранять и выкладывать изображения и видео, назвала самые модные цвета 2026 года. Соответствующий материал появился в блоге сервиса.

По версии интернет-площадки, в топе пользователей оказались холодный синий, нефритовый и сливово-черный. Кроме того, в этом году в трендах будут цвета васаби и хурмы.

Аналитики Pinterest объяснили выбор юзеров тягой к оптимизму и чувству уверенности в нынешнее время. «Долгое время самым безопасным выбором было сохранять спокойствие и нейтральность. Теперь люди готовы к большему. Палитра Pinterest — это громкое выражение своих чувств и желание экспериментировать», — заявил вице-президент по глобальному креативу в Pinterest Ксанте Уэллс.

В декабре Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2026 года. Им оказался облачно-белый оттенок, который, по мнению экспертов, символизирует стремление к новым началам и ассоциируется со спокойствием. Однако многие пользователи раскритиковали выбор Pantone.